Cina: nordest riprende attività mentre epidemia cala (2)

(XINHUA) - SHENYANG, 27 APR - La regione del nord-est della Cina, che vanta i migliori centri di produzione automobilistica del Paese, così come molti fornitori di ricambi auto e produttori di veicoli, svolge un ruolo importante sia nell'industria automobilistica sia nell'economia cinese, come ha precisato Cui.

Durante la lotta contro il Covid-19, ben 2.175 imprese hanno sospeso la propria produzione nella provincia costiera di Liaoning.

Le autorità locali hanno promesso di riportare l'economia alla normalità, incoraggiando le imprese a riprendere le attività e la produzione in modo regolare, dato che il numero di contagi sta diminuendo, grazie alle misure di controllo ancora in vigore.

Il governo ha istituito una task force speciale per ridurre al minimo l'impatto sull'economia e stabilizzare le prestazioni economiche, aprendo poi un 'canale verde' per la ripresa delle attività da parte delle imprese, ha spiegato Wang Danqun, vice direttore del dipartimento provinciale di Liaoning per la tecnologia industriale e informatica.

China Railway Shenyang Group Co., Ltd. ha riavviato una serie di progetti di costruzione ferroviaria dell'alta velocità, compresa la realizzazione di una linea che collega Shenyang con le montagne Changbai nello Jilin, che costituirà un importante collegamento nel nord-est della Cina. (SEGUE)