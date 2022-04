Cina: migliora il sistema di assicurazione sociale

(XINHUA) - PECHINO, 27 APR - La Cina ha migliorato il suo sistema di assicurazione sociale per sostenere al meglio lo sviluppo del Paese.

Il saldo dei tre fondi di assicurazione sociale per la pensione di base, la disoccupazione e gli infortuni sul lavoro era di 7.180 miliardi di yuan (circa 1.090 miliardi di dollari) alla fine di marzo, secondo quanto dichiarato oggi da Lu Aihong, portavoce del ministero per le Risorse Umane e per la Previdenza Sociale, durante una conferenza stampa.

Secondo Lu, il numero di iscritti ai regimi di pensione di base, di disoccupazione e di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro era rispettivamente di 1,03 miliardi, 230 milioni e 280 milioni.

Entro il 2025, la copertura dell'assicurazione pensionistica di base della Cina raggiungerà il 95%, secondo un piano quinquennale rilasciato dal Ministero l'anno scorso. (XINHUA)