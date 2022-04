Cina: consumo oro -9,69% primo trimestre 2022

(XINHUA) - PECHINO, 27 APR - Il consumo d'oro in Cina si è ridotto del 9,69% su base annua fino a raggiungere 260,26 tonnellate nel primo trimestre di quest'anno, secondo i dati pubblicati oggi dalla China Gold Association (Cga).

Durante il periodo gennaio-marzo, il consumo di gioielli d'oro è sceso dello 0,19% rispetto a un anno fa, raggiungendo 168,86 tonnellate, mentre quello di monete e lingotti d'oro è sceso del 27,71% su base annua arrivando a 69,62 tonnellate, stando ai dati della Cga.

Secondo l'associazione, gli acquisti di gioielli d'oro hanno registrato un robusto slancio di crescita a gennaio e febbraio, spinti dalle spese per le festività.

Tuttavia, a marzo l'entusiasmo dei consumatori per il metallo prezioso è diminuito a causa delle fluttuazioni dei prezzi e della recrudescenza dei casi di Covid-19, in controtendenza rispetto ai primi due mesi.

Nei primi tre mesi, il consumo d'oro per uso industriale e altri impieghi nel Paese ha totalizzato 21,78 tonnellate, in calo del 4,1% rispetto all'anno precedente.

La produzione d'oro della Cina è stata di 83,4 tonnellate nel primo trimestre, con un aumento di 8,96 tonnellate, pari al 12,04%, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (XINHUA)