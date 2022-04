Cina: Changchun riprende vita e produzione regolari

(XINHUA) - CHANGCHUN, 27 APR - A Changchun, capoluogo dello Jilin in Cina nord-orientale, verrà sospesa gradualmente la gestione a circuito chiuso a partire da domani, come hanno riferito gli uffici della città per la prevenzione e il controllo delle epidemie oggi.

La città, hub della produzione nord-orientale e centro nazionale per i cereali, riprenderà la vita normale e la produzione regolare.

Ieri, la provincia ha riportato 51 casi confermati di Covid-19 trasmessi localmente, 46 dei quali nella città di Changchun. Altri 905 pazienti nel capoluogo sono stati dimessi dagli ospedali in seguito a guarigione lo stesso giorno, secondo la commissione sanitaria provinciale.

La provincia dello Jilin ha registrato più di 60.000 casi riportati nell'ultima epidemia, per cui ha dovuto imporre misure come il controllo del traffico e la gestione a circuito chiuso nelle città di Changchun e Jilin per frenare efficacemente la trasmissione del virus. (XINHUA)