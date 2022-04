In Cina Boeing converte i 767-300 in aerei cargo

(XINHUA) - PECHINO, 26 APR - Boeing e Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd. (Gameco) hanno lanciato congiuntamente la prima linea di produzione dell'aereo cargo 767-300 Boeing Converted Freighter (Bcf). Lo ha annunciato ieri Boeing China.

Questa linea di produzione di 767-300 Bcf si trova presso lo stabilimento di Gameco a Guangzhou, nella provincia cinese meridionale del Guangdong e, secondo Boeing China, si concentra sulla conversione di aerei passeggeri 767-300 non più in uso in velivoli di tipo 'all-cargo'.

La compagnia ha precisato inoltre che quella in questione è l'ultima di una serie di espansioni di capacità da parte di Boeing per quanto riguarda i programmi di conversione di aerei passeggeri in cargo, al fine di agevolare la soddisfazione dell'attuale forte domanda di mercato.

Il 767-300 Bcf, a fusoliera medio-larga, è stato realizzato appositamente per servire i clienti nello sviluppo delle loro attività aeree cargo nei mercati a lungo raggio, regionali e periferici. A livello globale, gli ordini ricevuti e gli impegni preliminari hanno già superato quota 100.

Inoltre, la nuova linea è la prima di due linee 767-300 Bcf che Boeing prevede di lanciare quest'anno insieme a Gameco, che al momento gestisce a Guangzhou tre linee di produzione per convertire in cargo i 737-800. (XINHUA)