In Cina +77% asili d'infanzia nell'ultimo decennio

(XINHUA) - PECHINO, 26 APR - Il numero di scuole dell'infanzia in Cina ha raggiunto quota 295.000 nel 2021, cifra in aumento di quasi il 77% rispetto a un decennio fa, come mostrano i dati odierni del ministero dell'Istruzione.

Di tutti i nuovi asili istituiti nel periodo, circa il 60% è situato nelle zone rurali. Nel 2021, il Paese vantava inoltre 245.000 asili finanziati dal governo e gestiti privatamente senza scopo di lucro, pari all'83% di tutti gli asili a livello nazionale.

Le cifre hanno anche mostrato che il rapporto lordo di iscrizione alla scuola materna è salito a circa l'88% nel 2021 dal 62,3% rilevato nel 2011.

Anche la forza lavoro delle scuole materne nel Paese sta assistendo a una forte crescita. Secondo il Ministero, nel 2021, il numero di dirigenti scolastici e di insegnanti professionisti per le scuole dell'infanzia nel Paese raggiungerà oltre 3,5 milioni, 2 milioni in più rispetto al 2011. (XINHUA)