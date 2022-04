Covid: Shanghai impegnata nel trattamento casi gravi

(XINHUA) - SHANGHAI, 26 APR - Al Shanghai Public Health Clinical Center, i pazienti anziani con Covid-19 stanno ricevendo un'accurata assistenza medica, con il monitoraggio 24 ore su 24 di vari indicatori, come la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e la respirazione.

"Abbiamo adottato una strategia personalizzata sia nel trattamento sia nell'assistenza, che può aiutare i pazienti anziani a riprendersi più velocemente", ha spiegato il medico Liu Chenghao.

Liu è membro di un'équipe medica che, nel centro, si occupa della lotta contro il Covid-19 e che ha salvato di recente la vita di un paziente anziano con cancro ai polmoni pregresso, in fin di vita.

Il personale medico a Shanghai si sta impegnando al massimo per garantire il trattamento adeguato dei pazienti gravemente malati, in modo da ridurre il tasso di mortalità legato al virus.

Secondo Zhang Boli, ricercatore della Chinese Academy of Engineering, ha affermato che le persone con più di 60 anni rappresentano il 30% dei casi confermati a Shanghai. La maggior parte di queste soffre di malattie sottostanti, tra cui ipertensione, diabete, malattia coronarica, morbo di Alzheimer, cancro e uremia.

"La combinazione tra questi disturbi e il Covid-19 può portare allo sviluppo di una malattia grave e in rapida progressione, che può facilmente sfociare in condizioni critiche", dice Zhang.

Zhang spiega che è cruciale individuare i gruppi ad alto rischio e prestare attenzione allo sviluppo delle loro malattie sottostanti, sottolineando inoltre l'importanza di una strategia personalizzata, un approccio multidisciplinare, un intervento precoce e l'integrazione di farmaci della medicina tradizionale cinese con quelli della medicina occidentale, per il trattamento dei casi gravi. (SEGUE)