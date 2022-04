Covid: Shanghai impegnata nel trattamento casi gravi (2)

(XINHUA) - SHANGHAI, 26 APR - Wang Xingpeng, direttore del Shanghai Shen Kang Hospital Development Center, spiega che nove équipe mediche sono state inviate in otto ospedali dedicati al trattamento dei casi più gravi, composte da oltre 360 esperti con una ricca esperienza nel campo della terapia intensiva.

La città ha inoltre previsto un meccanismo di cura con monitoraggio precoce e intervento tempestivo per i pazienti gravemente malati. Gli ospedali designati a livello comunale hanno promosso le terapie personalizzate e le consultazioni multidisciplinari, aggiunge Wang.

Lavorando fianco a fianco con il personale medico di Shanghai, anche altre équipe provenienti da diverse province a livello nazionale sono in prima linea nel trattamento dei casi critici.

"Per quanto riguarda i pazienti anziani con malattie sottostanti, i medici devono prestare attenzione a qualsiasi cambiamento nelle loro condizioni", ha spiegato Xu Min, del Second Xiangya Hospital della Central South University nella provincia dell'Hunan.

"Disponiamo di varie attrezzature avanzate per trattare i pazienti in condizioni critiche con gravi lesioni a livello cardiaco e polmonare", ha affermato Xu, "faremo del nostro meglio per curarli, in modo da ridurre il tasso di mortalità e aumentare quello di guarigione". (XINHUA)