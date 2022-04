Covid: Pechino classifica altre aree a rischio

(XINHUA) - PECHINO, 26 APR - Dalle 16:00 di ieri alla stessa ora di oggi a Pechino sono stati rilevati 21 casi confermati di Covid-19 e un portatore asintomatico a trasmissione locale. Lo hanno reso noto oggi le autorità locali.

Il sequenziamento del Dna di 38 campioni infetti, condotto dal centro di prevenzione e controllo delle malattie di Pechino, ha scoperto che il virus è una variante Omicron del Covid-19, ha dichiarato Pang Xinghuo, vicecapo del centro.

"I nuovi casi infetti avevano un'associazione epidemiologica con i primi contagiati. I risultati dell'indagine epidemiologica, del sequenziamento del Dna e del rilevamento degli anticorpi hanno mostrato che attualmente sono presenti due catene di trasmissione a Pechino", ha aggiunto Pang.

Oggi un quartiere della capitale cinese è stato classificato come area ad alto rischio per il Covid-19, mentre altri sette sono considerati a medio rischio, poiché sono stati registrati più casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale.

Le ultime variazioni portano il numero totale di aree ad alto rischio a Pechino a due e quelle a medio rischio a 12, come è emerso da una conferenza stampa sulla prevenzione epidemica locale e sulle attività di controllo. (XINHUA)