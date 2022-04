Covid: Cina avvia trial clinici vaccino anti-Omicron

(XINHUA) - PECHINO, 26 APR - Un vaccino cinese a virus inattivato contro la variante Omicron è stato approvato per i trial clinici dalla National Medical Products Administration oggi.

Il vaccino, sviluppato dal China National Biotec Group affiliato a Sinopharm, è in fase di ricerca da dicembre 2021, ha spiegato la società.

I test preliminari, come la valutazione della sicurezza sugli animali e la ricerca sull'immunogenicità, hanno mostrato che il vaccino può produrre un alto tasso di anticorpi neutralizzante contro diverse varianti, tra cui Omicron.

Nei trial clinici, verrà adottato un metodo di studio randomizzato tra persone dai 18 anni in su, coperti da due o tre dosi per valutare la sicurezza e l'immunogenicità del vaccino.

(XINHUA)