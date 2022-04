Covid: a Shanghai 1.661 casi locali confermati

(XINHUA) - SHANGHAI, 26 APR - La metropoli cinese di Shanghai ha segnalato ieri 1.661 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale e 15.319 asintomatici locali; lo ha fatto sapere oggi la commissione sanitaria municipale.

Quest'ultima ha reso noto tramite una dichiarazione che tra le nuove infezioni confermate, 968 erano state precedentemente classificate come asintomatici.

Sono 675 i casi confermati in totale e 15.120 i portatori asintomatici rilevati attraverso i tamponi eseguiti sui residenti della città in quarantena, mentre gli altri casi sono stati riscontrati durante gli screening delle categorie a rischio.

La commissione ha inoltre reso noto che ieri, nella città, vi sono stati 52 decessi dovuti al Covid-19. La più anziana tra le vittime aveva 100 anni e l'età media complessiva era di 83,1 anni. Tutti i 52 pazienti presentavano gravi patologie preesistenti. (XINHUA)