Cina: rete autostradale raggiunge 5,28 mln di km

(XINHUA) - PECHINO, 26 APR - La lunghezza totale della rete autostradale in Cina ha raggiunto i 5,28 milioni di chilometri, rende noto Zhou Rongfeng, funzionario del Ministero dei Trasporti oggi.

Zhou ha sottolineato l'importanza di rafforzare la manutenzione e la gestione delle autostrade, poiché si tratta di uno dei mezzi di trasporto più utilizzati, con la più ampia copertura e il maggior numero di passeggeri.

La Cina ha creato una rete autostradale nazionale che consiste di superstrade, strade principali e rurali.

Negli ultimi anni, un totale di 1.290 miliardi di yuan (circa 196.7 miliardi di dollari) è stato destinato alla manutenzione delle autostrade e ai rischi legati alla sicurezza, secondo il ministero.

Nel 14° periodo del piano quinquennale (2021-2025), Zhou ha spiegato che il Paese intensificherà la manutenzione e la gestione delle autostrade, menzionando le relative linee guida.

Sono previsti interventi per rinnovare ponti e gallerie fatiscenti e vecchie, per accelerare la costruzione di stazioni di ricarica e scambio delle batterie, nonché per migliorare i servizi di riscossione elettronica dei pedaggi, ha concluso Zhou. (XINHUA)