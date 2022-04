Cina: Pil del Jiangsu +4,6% nel primo trimestre 2022

(XINHUA) - NANCHINO, 26 APR - Il prodotto interno lordo (Pil) della provincia del Jiangsu, in Cina orientale, è cresciuto del 4,6% su base annua nel primo trimestre del 2022, raggiungendo quota 2.800 miliardi di yuan (circa 424,7 miliardi di dollari), secondo l'ufficio di statistica provinciale.

I valori aggiunti delle industrie primarie, secondarie e terziarie del Jiangsu nel primo trimestre si sono attestati rispettivamente a 59,3 miliardi di yuan, 1.200 miliardi di yuan e 1.500 miliardi di yuan, in crescita del 3,1%, del 5,3% e del 4% anno su anno.

Nei primi tre mesi, gli investimenti a capitale fisso del Jiangsu sono aumentati del 7,3% rispetto all'anno precedente.

Gli investimenti industriali e privati sono cresciuti rispettivamente del 19,5% e del 6,8% su base annua.

Il Jiangsu ha anche registrato una crescita costante del commercio estero nello stesso perido, in cui il valore totale dell'importazione e dell'esportazione della provincia ha raggiunto quota 1.300 miliardi di yuan, in aumento del 14% anno su anno. In particolare, le esportazioni sono aumentate del 15% rispetto al 2021, per un valore di 802,8 miliardi di yuan, mentre le importazioni del 12,3%, pari a 485,6 miliardi di yuan.

