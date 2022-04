Cina: crescita settore logistico nel primo trimestre

(XINHUA) - PECHINO, 26 APR - Il settore della logistica cinese ha riportato una crescita costante nei primi tre mesi del 2022, come è emerso in un rapporto della China Federation of Logistics and Purchasing pubblicato oggi.

La logistica sociale ha registrato una crescita del 6,2% anno su anno nei primi tre mesi, per un totale di 84.000 miliardi di yuan (12.800 miliardi di dollari).

Il rapporto tra la logistica sociale e il Pil ha raggiunto il livello più alto dal 2020, indicando che la domanda di logistica ha contribuito in maniera consistente alla crescita economica, come riferito dalla federazione.

La logistica per i prodotti industriali è salita del 6,5% anno su anno nel primo trimestre, con un aumento di 2,6 punti percentuali rispetto al trimestre precedente.

I dati mostrano inoltre che vi è stata un'accelerazione nell'aggiornamento dell'industria manifatturiera.

La logistica per la produzione high-tech è cresciuta del 14,2% su base annua e quella per la produzione di attrezzature è salita dell'8,1%, entrambe superiori al tasso di crescita della logistica per i prodotti industriali.

Tuttavia, il settore sta anche affrontando una certa pressione. Il tasso di crescita totale della logistica sociale è rallentato da marzo a causa di fattori globali e interni, rivelandosi inferiore di oltre 2 punti percentuali rispetto ai primi due mesi. (XINHUA)