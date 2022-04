Cina: Banca centrale vuole sviluppo finanziario sano

(XINHUA) - PECHINO, 26 APR - La People's Bank of China, la banca centrale cinese, ha fatto sapere che promuoverà uno sviluppo costante e positivo del mercato finanziario e favorirà la creazione di un ambiente monetario e finanziario sano, in risposta alle recenti fluttuazioni del mercato finanziario, principalmente determinate dalle aspettative e dalla percezione degli investitori.

Il sistema finanziario cinese ha coordinato il controllo della pandemia da Covid-19 con lo sviluppo economico e sociale, rendendo più fluida la logistica, nonché le catene industriali e di approvvigionamento, secondo la banca centrale.

Per promuovere uno sviluppo sano della platform economy, verrà promosso in modo costante il processo di rettifica delle grandi aziende del settore.

La banca centrale intensificherà la propria politica monetaria prudente per sostenere l'economia reale, in particolare le industrie, le micro, piccole e medie imprese, nonché le imprese individuali gravemente colpite dall'epidemia.

Al contempo, saranno emessi prestiti speciali in settori quali l'innovazione sci-tech, l'assistenza agli anziani, l'energia, l'agricoltura e l'aviazione civile, pur mantenendo un livello di liquidità ragionevolmente adeguato sul mercato.

