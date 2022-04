Cina: azienda Pony.ai fornirà taxi a guida autonoma

(XINHUA) - PECHINO, 26 APR - Pony.ai, una start-up che si occupa di guida autonoma, con sede nella città meridionale di Guangzhou, è la prima entità del suo genere in Cina a ricevere una licenza taxi.

A partire da maggio, tale licenza permetterà all'azienda di mettere in funzione 100 veicoli autonomi adibiti a taxi nel distretto Nansha della città, su un'area di oltre 800 km quadrati, come reso noto dalla stessa società.

Quest'ultima ha anche in programma, per il prossimo anno, di lanciare servizi simili in altre due grandi città cinesi.

Alla fine del 2021, la start-up è stata autorizzata ad avviare test commerciali dei suoi veicoli a guida autonoma a Pechino. Insieme al colosso tecnologico cinese Baidu, Pony.ai è stata tra le prime aziende a livello nazionale autorizzate a lanciare programmi pilota per tali servizi. (XINHUA)