Cina apre capsula di ritorno di Shenzhou-13

(XINHUA) - PECHINO, 26 APR - Oggi la Cina ha aperto la capsula di ritorno della navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-13 che ha riportato tre astronauti sulla Terra il 16 aprile, secondo la China Manned Space Agency (Cmsa).

Dalla capsula di ritorno sono stati estratti alcuni oggetti trasportati dalla navicella, tra cui semi di colture, schede di memoria ad alta definizione in 8K che contengono immagini e video ripresi dagli astronauti in orbita, francobolli commemorativi e dipinti di adolescenti di Hong Kong.

Dall'istituzione del progetto spaziale nazionale con equipaggio, la Cina ha costantemente attribuito grande importanza nel contribuire all'economia nazionale e al sostentamento della popolazione, ha dichiarato la Cmsa.

La navicella Shenzhou-13 è stata lanciata dal Jiuquan Satellite Launch Center nel nord-ovest del Paese asiatico il 16 ottobre 2021. Durante il volo in orbita sono stati condotti esperimenti di scienza e tecnologia spaziale.

La missione evidenzia che la Cina ha completato la verifica delle tecnologie chiave della propria stazione spaziale e stabilisce anche un record per la durata della permanenza in orbita degli astronauti cinesi. (XINHUA)