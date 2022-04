Cina: a marzo emessi quasi 6.000 mld yuan di bond

(XINHUA) - PECHINO, 26 APR - L'emissione totale di obbligazioni in Cina è stata di 5.950 miliardi di yuan (907,15 miliardi di dollari) nel mese dii marzo del 2022. Questo è quanto emerso dai dati pubblicati oggi dalla People's Bank of China.

Secondo la banca centrale l'emissione di obbligazioni del Tesoro ha raggiunto i 630 miliardi di yuan, mentre quella dei bond dei governi locali è arrivata a 618,67 miliardi di yuan.

Nel mese di marzo, l'emissione di obbligazioni finanziarie è stata di 887,28 miliardi di yuan e quella di obbligazioni societarie ha raggiunto i 1.390 miliardi di yuan. L'emissione di titoli garantiti da beni ammontava a 45,16 miliardi di yuan, mentre quella dei certificati di deposito interbancari ha raggiunto i 2.320 miliardi di yuan.

I dati mostrano che alla fine del mese scorso, le obbligazioni emesse detenute in custodia sono arrivate a 137.800 miliardi di yuan. (XINHUA)