Cina: +9,8% investimenti nei trasporti gennaio-marzo

(XINHUA) - PECHINO, 26 APR - In Cina il settore dei trasporti ha registrato un aumento degli investimenti a capitale fisso nel primo trimestre dell'anno, raggiungendo quota 636 miliardi di yuan (circa 96,97 miliardi di dollari), con un aumento del 9,8% anno su anno, secondo quanto riferito dal Ministero dei Trasporti cinese.

Il tasso di crescita è salito di 1 punto percentuale dal quarto trimestre del 2021, contribuendo efficacemente a stabilizzare la macroeconomia, ha spiegato in conferenza stampa Wang Songbo, funzionario del ministero.

La maggior parte dei fondi è stata destinata alla realizzazione di infrastrutture stradali e della navigazione interna.

In particolare, si è verificato un aumento degli investimenti nella costruzione stradale dell'11,8% su base annua, per un totale di 481 miliardi di yuan nel periodo in questione. Gli investimenti nel settore della navigazione interna, invece, hanno raggiunto i 31 miliardi di yuan nel primo trimestre, con un aumento del 5,4%. (XINHUA)