Cina: +7% profitti imprese statali primo trimestre

(XINHUA) - PECHINO, 26 APR - I profitti combinati delle imprese statali cinesi sono aumentati del 7% su base annua, arrivando a quasi 1.020 miliardi di yuan (circa 155.5 miliardi di dollari) nel primo trimestre dell'anno. Questo è quanto emerso dai dati pubblicati oggi dal ministero delle Finanze.

In base alle cifre ufficiali le aziende di proprietà dello Stato hanno ottenuto 18.600 miliardi di yuan di ricavi operativi nei primi tre mesi del 2022, con una crescita del 12,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

I profitti totali delle imprese statali cinesi amministrate dal governo centrale sono saliti dell'11,7% su base annua, raggiungendo i 778,46 miliardi di yuan, mentre le entrate operative di queste società hanno superato i 10.750 miliardi di yuan, in aumento del 14,1% rispetto ai primi tre mesi del 2021.

Nel periodo gennaio-marzo i profitti combinati delle aziende cinesi di proprietà dello Stato amministrate a livello locale sono calati del 5,9% su base annua, rivelano i dati.

Alla fine del primo trimestre, il rapporto debito/asset delle imprese statali del Paese asiatico è arrivato al 64,3%, in rialzo di 0,1 punti percentuali rispetto all'anno precedente. (XINHUA)