Borsa: indice Shanghai perde anche oggi, -1,44%

(XINHUA) - PECHINO, 26 APR - Nella giornata di oggi le azioni cinesi hanno continuato a scendere, con l'indice di riferimento Shanghai Composite sceso dell'1,44% e che ha chiuso a 2.886,43 punti.

Lo Shenzhen Component Index ha chiuso con l'1,66% in meno a 10.206,64 punti.

Il volume complessivo dei titoli negoziati sui due indici si è attestato a 838,8 miliardi di yuan (circa 127,89 miliardi di dollari), in calo rispetto agli 896,89 miliardi di yuan del giorno precedente.

A guidare le perdite, le azioni legate alle società di titoli e alle industrie tessili e dell'abbigliamento.

L'indice ChiNext, che segue il listino cinese in stile Nasdaq che quota le imprese in crescita, ha perso lo 0,85% chiudendo a 2.150,51 punti. (XINHUA)