A Shanghai nasce il 100° bambino in ospedale Covid

(XINHUA) - SHANGHAI, 26 APR - Una paziente Covid-19 ha partorito una bambina tramite taglio cesareo in un ospedale dedicato al trattamento dei casi positivi a Shanghai, domenica.

La bambina è nata alle 22:02 e pesava 3,34 chili. È la centesima neonata al Shanghai Public Health Clinical Center, ovvero il primo ospedale della città dedicato al trattamento dei casi Covid-19, durante la recente ondata del virus nella città.

Deng Hongmei, il chirurgo che ha eseguito il taglio cesareo, ha raccontato che la nascita della bambina è stata sorprendente.

La madre, di nome Lu, è stata ricoverata nel centro giovedì, alla 36esima settimana di gravidanza, perché risultata positiva.

Lu aveva sintomi quali naso chiuso e mal di gola, complicati dalla sua condizione di obesità e dalla sua patologia, ovvero il diabete mellito gestazionale, motivo per cui era considerata una paziente con fattori di rischio gravi o critici. Le équipe mediche del centro hanno monitorato attentamente le sue condizioni di salute.

Lu ha sviluppato problemi di respirazione il giorno dopo il ricovero. È migliorata con le cure, anche se domenica ha iniziato ad accusare fastidi al petto e un peggioramento dei problemi di respirazione.

Alle ore 20 circa di domenica, le condizioni di Lu sono degenerate rapidamente. Non riusciva a sdraiarsi e il suo livello di saturazione di ossigeno è sceso al 92%.

"Temevamo che le sue condizioni potessero aggravarsi, quindi dovevamo interrompere la gravidanza per ridurre il carico cardiopolmonare. Dopo una rapida consultazione con esperti multidisciplinari in ospedale, abbiamo deciso di effettuare un taglio cesareo d'emergenza", ha spiegato Deng.

Al fine di garantire la sicurezza della madre e del feto, il centro ha inviato personale medico da diversi reparti, tra cui ostetricia, ginecologia, pneumologia e neonatologia.

Dopo il parto, i sintomi di Lu sono migliorati e ora è in condizioni stabili. Riesce a sdraiarsi con il supporto di una maschera a ossigeno.

"L'operazione è riuscita. La madre era molto felice dopo aver visto la sua bambina e noi eravamo sollevati", ha aggiunto Deng, "anche se facciamo questo lavoro tutto l'anno, ogni volta che teniamo un bambino tra le braccia, ci sentiamo pieni di speranza e forza. Siamo felici per ogni madre incinta e per ogni neonato, e siamo loro grati per il sostegno e la fiducia che ci danno".

Dallo scoppio dell'epidemia del Covid-19 più di due anni fa, Deng ha assistito alla nascita di molti bambini. Durante il periodo più impegnativo, ha fatto nascere 11 neonati in un giorno.

Una madre del centro ha ammesso di essersi preoccupata quando è stata trasferita all'ospedale Covid-19, ma con il conforto e le cure del personale medico, ha partorito il suo bambino in tutta sicurezza. Ora non vede l'ora di tornare a casa con il suo neonato.

Al momento, quasi 300 donne incinte stanno ricevendo cure mediche presso il Shanghai Public Health Clinical Center e alcune metteranno al mondo i loro bambini proprio qui. (XINHUA)