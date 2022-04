A Shanghai nasce il 100° bambino in ospedale Covid

(XINHUA) - SHANGHAI, 26 APR - Una paziente Covid-19 ha partorito una bambina tramite taglio cesareo in un ospedale dedicato al trattamento dei casi positivi a Shanghai, domenica.

La bambina è nata alle 22:02 e pesava 3,34 chili. È la centesima neonata al Shanghai Public Health Clinical Center, ovvero il primo ospedale della città dedicato al trattamento dei casi Covid-19, durante la recente ondata del virus nella città.

Deng Hongmei, il chirurgo che ha eseguito il taglio cesareo, ha raccontato che la nascita della bambina è stata sorprendente.

La madre, di nome Lu, è stata ricoverata nel centro giovedì, alla 36esima settimana di gravidanza, perché risultata positiva.

Lu aveva sintomi quali naso chiuso e mal di gola, complicati dalla sua condizione di obesità e dalla sua patologia, ovvero il diabete mellito gestazionale, motivo per cui era considerata una paziente con fattori di rischio gravi o critici. Le équipe mediche del centro hanno monitorato attentamente le sue condizioni di salute.

Lu ha sviluppato problemi di respirazione il giorno dopo il ricovero. È migliorata con le cure, anche se domenica ha iniziato ad accusare fastidi al petto e un peggioramento dei problemi di respirazione.

Alle ore 20 circa di domenica, le condizioni di Lu sono degenerate rapidamente. Non riusciva a sdraiarsi e il suo livello di saturazione di ossigeno è sceso al 92%. (SEGUE)