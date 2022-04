Covid: eroi invisibili nella battaglia di Shanghai

(XINHUA) - XI'AN, 25 APR - Quando ha saputo che a Shanghai c'era necessità di corrieri espressi, Qi Shuailong, un fattorino che lavora per il colosso dell'e-commerce JD.com di Xi'an, capoluogo della provincia dello Shaanxi, si è offerto, senza esitazione, per dare una mano.

Shanghai, polo economico e finanziario della Cina, è alle prese con una nuova insorgenza di infezioni da Covid-19.

Mentre è in corso la chiusura temporanea per arginare la diffusione dei contagi, i residenti hanno dovuto affrontare le difficoltà nell'acquisto di generi alimentari, che a loro volta hanno messo a dura prova i corrieri locali per via di un aumento degli ordini online.

Per alleggerire questo onere, negli ultimi giorni JD.com ha inviato a Shanghai più di 3.000 lavoratori addetti alle consegne da tutto il Paese e Qi è uno di loro.

Il corriere 36enne, insieme a circa altri 200 colleghi provenienti da diverse province e regioni tra cui Shaanxi, Gansu, Ningxia, Qinghai e Xinjiang, si è precipitato a Shanghai per aiutare nell'imballaggio e nella consegna tempestiva di beni di prima necessità ai residenti del posto. (SEGUE)