Covid: eroi invisibili nella battaglia di Shanghai

(XINHUA) - XI'AN, 25 APR - Quando ha saputo che a Shanghai c'era necessità di corrieri espressi, Qi Shuailong, un fattorino che lavora per il colosso dell'e-commerce JD.com di Xi'an, capoluogo della provincia dello Shaanxi, si è offerto, senza esitazione, per dare una mano.

Shanghai, polo economico e finanziario della Cina, è alle prese con una nuova insorgenza di infezioni da Covid-19.

Mentre è in corso la chiusura temporanea per arginare la diffusione dei contagi, i residenti hanno dovuto affrontare le difficoltà nell'acquisto di generi alimentari, che a loro volta hanno messo a dura prova i corrieri locali per via di un aumento degli ordini online.

Per alleggerire questo onere, negli ultimi giorni JD.com ha inviato a Shanghai più di 3.000 lavoratori addetti alle consegne da tutto il Paese e Qi è uno di loro.

Il corriere 36enne, insieme a circa altri 200 colleghi provenienti da diverse province e regioni tra cui Shaanxi, Gansu, Ningxia, Qinghai e Xinjiang, si è precipitato a Shanghai per aiutare nell'imballaggio e nella consegna tempestiva di beni di prima necessità ai residenti del posto.

La loro giornata di duro lavoro ha inizio solitamente alle 6:30 del mattino e termina alle 9 di sera: "Ogni addetto alle consegne gestisce circa 200 pacchi al giorno e la maggior parte dei prodotti sono beni di prima necessità come riso, farina e latte", racconta Qi a Xinhua in collegamento video.

A causa delle rigide restrizioni anti-epidemiche, ai corrieri è vietato consegnare i pacchi di persona come si faceva un tempo ma devono invece indicare il nome del cliente, il numero della stanza o il numero dell'edificio sugli imballaggi che vengono poi passati ai clienti dagli operatori comunitari.

"Alcuni residenti hanno notato che i nostri numeri di telefono sono di altre città e hanno inviato messaggi per esprimere la loro gratitudine per la nostra assistenza", afferma Qi, notando che gesti tanto gentili li hanno molto incoraggiati.

Questi corrieri hanno compiuto sforzi straordinari per fornire il proprio aiuto nella lotta contro l'epidemia. Basti pensare che il giorno in cui Qi ha lasciato Xi'an per Shanghai, suo figlio di 3 anni ha subito un'operazione agli occhi. "Mi sono offerto di fare la mia parte, da normale lavoratore della logistica", afferma il 36enne.

Anche le piattaforme di consegna di cibo online Meituan ed Eleme si sono unite alle autorità cittadine per fornire beni di prima necessità ai residenti. Nelle comunità, negli ospedali e nelle scuole sono stati schierati veicoli senza conducente, per garantire la consegna 'contactless' dei beni necessari.

"Il numero di pacchi consegnati negli ultimi giorni è stato stabilizzato con uno slancio di crescita", ha spiegato Bian Zuodong, alto funzionario della State Post Bureau, in una conferenza stampa tenutasi lo scorso martedì, aggiungendo che saranno profusi più sforzi per garantire la cosiddetta 'last kilometer delivery' di beni di prima necessità e di forniture di emergenza. (XINHUA)