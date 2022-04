Covid: Cina, a Pechino 29 nuovi casi locali

(XINHUA) - PECHINO, 25 APR - La municipalità di Pechino ha segnalato 29 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale dalle 16 di ieri (ora locale) alla stessa ora di oggi, come fa sapere il centro municipale per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Pang Xinghuo, vice capo di quest'ultimo, ha spiegato che da venerdì sono state registrate in tutto 70 infezioni locali.

Altri cinque quartieri sono stati classificati come a medio rischio per Covid-19, portando a sei il numero totale di aree a medio rischio nella capitale. Nella città vi è invece una sola zona ad alto rischio.

L'ufficio municipale per la cultura e il turismo ha reso noto che i servizi di tour di gruppo all'interno di Pechino sono stati sospesi, aggiungendo che una volta che, al loro ripristino, i turisti saranno tenuti ad esibire il referto di un tampone, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesta la negatività al Covid-19. (XINHUA)