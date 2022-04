Covid: a Shanghai 2.472 casi locali confermati

(XINHUA) - SHANGHAI, 25 APR - La metropoli cinese di Shanghai ha segnalato ieri 2.472 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale e 16.983 asintomatici locali; lo ha fatto sapere oggi la commissione sanitaria municipale.

Nella stessa giornata, nella città, vi sono stati 51 decessi dovuti al Covid-19. La più anziana tra le vittime aveva 100 anni e la loro età media era di 84,2 anni. Tutti i deceduti presentavano gravi patologie preesistenti e quattro di loro erano stati vaccinati, come precisato dalla commissione in conferenza stampa.

La commissione ha inoltre reso noto che, alla data di ieri, sono 196 i pazienti Covid-19 nella città che versano in condizioni gravi e 23 quelli in condizioni critiche che stanno ricevendo le cure presso gli ospedali designati. (XINHUA)