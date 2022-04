Cina taglierà coefficiente di riserva obbligatoria

(XINHUA) - PECHINO, 25 APR - La banca centrale cinese ha annunciato oggi che a partire dal 15 maggio taglierà il coefficiente di riserva obbligatoria per i depositi in valuta estera di 1 punto percentuale dall'attuale 9% all'8%.

La manovra mira a rafforzare la gestione delle valute estere nelle istituzioni finanziarie, secondo quanto reso noto dalla People's Bank of China in una dichiarazione online. (XINHUA)