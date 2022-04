Cina: registrato oggi calo azionario per oltre 5%

(XINHUA) - PECHINO, 25 APR - I principali indici azionari cinesi hanno concluso la giornata odierna al ribasso, con oltre il 5% in meno.

L'indice di riferimento Shanghai Composite è sceso del 5,13%, scivolando sotto i 3.000 punti a 2.928,51 punti, mentre lo Shenzhen Component Index ha chiuso con il 6,08% in meno a 10.379,28 punti.

Oltre 700 azioni hanno osservato un calo entro il limite giornaliero del 10%, mentre più di 3.000 azioni hanno registrato un crollo per più del 7%.

Il volume complessivo dei titoli negoziati sui due indici è stato di 896,89 miliardi di yuan (circa 138,18 miliardi di dollari), rispetto ai 753,3 miliardi di yuan del giorno di negoziazione precedente.

A guidare le perdite, le azioni legate alla valuta digitale e ai giochi cloud.

L'indice ChiNext, che segue il listino cinese in stile Nasdaq che quota le imprese in crescita, ha perso il 5,56% e ha concluso le negoziazioni odierne a 2.169 punti. (XINHUA)