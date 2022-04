Cina: impegno per maggior contributo a salute umana

(XINHUA) - PECHINO, 25 APR - Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato oggi che la Cina auspica di apportare maggiori contributi alla salute dell'umanità mentre il mondo celebra il Malaria Day.

Le osservazioni del leader cinese sono emerse durante un messaggio di congratulazioni inviato al Forum internazionale sul 50esimo anniversario della scoperta dell'artemisinina e sulla costruzione di una comunità globale di salute per tutti a Pechino.

Xi ha detto che l'artemisinina, una cura efficace per la malaria, è stata identificata per la prima volta ed estratta con successo dalla Cina e ha svolto un ruolo fondamentale nell'eliminazione della malattia nel Paese dalla sua scoperta avvenuta 50 anni fa.

Il presidente ha aggiunto che, nel contempo, la Cina ha sostenuto attivamente il lancio dell'artemisinina a livello globale, fornendo farmaci e assistenza tecnica, costruendo centri antimalarici e fornendo formazione a professionisti.

Xi ha poi detto: "Milioni di vite in tutto il mondo, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, sono state così salvate. Questo è un importante contributo alla campagna globale contro la malaria e alla protezione della salute umana".

Xi ha detto che la Cina è pronta a lavorare con il resto della comunità internazionale, attraverso scambi e cooperazione più ravvicinati nel settore della pubblica sanità, al fine di affrontare insieme le minacce e le sfide globali, costruire una comunità globale di salute per tutti e apportare ancora maggiori contributi alla salute delle persone in tutto il mondo. (XINHUA)