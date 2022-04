Cina: cresce e-commerce transfrontaliero

(XINHUA) - HEFEI, 25 APR - In un parco industriale di e-commerce transfrontaliero a Hefei, capoluogo della provincia orientale cinese dell'Anhui, i lavoratori della Shangyan Trading Company sono impegnati a caricare indumenti sui camion a seguito del controllo di qualità.

La merce sarà trasportata a migliaia di chilometri di distanza verso i magazzini esteri e sarà spedita in Nord America per la vendita.

"Nonostante i venti contrari della pandemia, le nostre vendite transfrontaliere di e-commerce hanno continuato a crescere negli ultimi anni", spiega Jiang Yebing, direttore generale di Shangyan, aggiungendo che nel primo trimestre del 2022 il volume delle vendite della società è aumentato del 60% su base annua e che le consegne sono avvenute ogni giorno.

Grazie all'impulso di fattori come canali logistici più fluidi e politiche di sdoganamento più convenienti, il commercio elettronico transfrontaliero nell'Anhui, provincia che non ha sbocchi sul mare, ha guadagnato slancio, uno slancio che offre uno sguardo sulla rapida crescita della Cina in questo campo nel quadro della pandemia. (SEGUE)