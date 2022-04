Cina: cresce e-commerce transfrontaliero

(XINHUA) - HEFEI, 25 APR - In un parco industriale di e-commerce transfrontaliero a Hefei, capoluogo della provincia orientale cinese dell'Anhui, i lavoratori della Shangyan Trading Company sono impegnati a caricare indumenti sui camion a seguito del controllo di qualità.

La merce sarà trasportata a migliaia di chilometri di distanza verso i magazzini esteri e sarà spedita in Nord America per la vendita.

"Nonostante i venti contrari della pandemia, le nostre vendite transfrontaliere di e-commerce hanno continuato a crescere negli ultimi anni", spiega Jiang Yebing, direttore generale di Shangyan, aggiungendo che nel primo trimestre del 2022 il volume delle vendite della società è aumentato del 60% su base annua e che le consegne sono avvenute ogni giorno.

Grazie all'impulso di fattori come canali logistici più fluidi e politiche di sdoganamento più convenienti, il commercio elettronico transfrontaliero nell'Anhui, provincia che non ha sbocchi sul mare, ha guadagnato slancio, uno slancio che offre uno sguardo sulla rapida crescita della Cina in questo campo nel quadro della pandemia.

L'e-commerce transfrontaliero infatti, caratterizzato da marketing online, transazioni online e pagamenti 'contactless', ha visto un'esplosione in Cina negli ultimi anni, in particolare nell'ultimo biennio, quando la pandemia ha impedito i viaggi d'affari e i contatti in presenza.

I dati della General Administration of Customs (Gac) hanno mostrato che nel primo trimestre di quest'anno le importazioni e le esportazioni del commercio elettronico transfrontaliero della Cina sono cresciute dello 0,5% su base annua arrivando a 434,5 miliardi di yuan (circa 66,57 miliardi di dollari), con l'export in aumento del 2,6% a quota 310,4 miliardi di yuan.

Di recente il portavoce della Gac, Li Kuiwen ha affermato in conferenza stampa che: "Negli ultimi anni, in qualità di nuova forma di commercio estero, il commercio elettronico transfrontaliero ha mostrato una forte vitalità di sviluppo".

All'inizio di quest'anno, il Consiglio di Stato cinese ha rilasciato una dichiarazione che approva l'istituzione di ulteriori zone pilota per l'e-commerce transfrontaliero in 27 città e regioni.

Questo porta il totale delle zone pilota a 132, le quali interessano quasi tutte le suddivisioni a livello provinciale in Cina, dai centri industriali costieri come il Jiangsu, lo Zhejiang e il Guangdong alle aree interne.

In tali zone pilota, i governi locali forniscono una varietà di servizi commerciali che vanno dalla logistica al pagamento, passando per gli aspetti legali, fiscali e di sdoganamento al fine di agevolare le imprese di e-commerce transfrontaliero.

"Nel mese di gennaio, gli ordini di esportazione del nostro parco hanno superato quota 480.000, in aumento di oltre 40 volte rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, segnando un inizio brillante", afferma Wang Weidong, direttore dell'Anhui (Shushan) Cross-border E-commerce Industrial Park di Hefei, una delle zone pilota.

Con la pandemia che pone nuove sfide come l'aumento dei costi delle materie prime e le interruzioni della logistica internazionale, i governi locali in Cina stanno mettendo in atto misure attive per far fronte alle difficoltà del commercio elettronico transfrontaliero.

Tali misure includono, tra le altre, sovvenzioni per i trasporti, lo snellimento delle procedure di sdoganamento delle esportazioni e un meccanismo di suddivisione per utilizzare appieno la capacità logistica.

L'ambiente politico favorevole al commercio elettronico transfrontaliero ha portato a un continuo aumento del numero di aziende attive in tale campo. Finora infatti, la Cina ha visto la creazione di più di 30.000 imprese legate al commercio elettronico transfrontaliero, con il volume che aumenta ogni anno.

Inoltre le massicce entità del mercato del commercio elettronico transfrontaliero forniscono anche opportunità per l'innovazione del settore, con nuovi strumenti di marketing come l'avvento delle vendite in livestreaming.

La società di consulenza cinese iiMedia Research prevede che la portata del mercato delle vendite transfrontaliere di e-commerce in livestreaming della Cina supererà i 100 miliardi di yuan nel 2022.

Fu Linghui, portavoce del National Bureau of Statistics, afferma: "La Cina ha sviluppato attivamente l'e-commerce transfrontaliero e altre nuove forme di commercio estero per promuovere una crescita sostenuta di quest'ultimo".

Secondo il funzionario, nonostante l'ambiente internazionale appaia complesso e incerto, la forte resilienza e il grande potenziale della Cina nel commercio estero rimarranno inalterati e il commercio estero del Paese dovrebbe mantenere uno sviluppo stabile. (XINHUA)