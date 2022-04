Cina: cresce e-commerce transfrontaliero (4)

(XINHUA) - HEFEI, 25 APR - Inoltre le massicce entità del mercato del commercio elettronico transfrontaliero forniscono anche opportunità per l'innovazione del settore, con nuovi strumenti di marketing come l'avvento delle vendite in livestreaming.

La società di consulenza cinese iiMedia Research prevede che la portata del mercato delle vendite transfrontaliere di e-commerce in livestreaming della Cina supererà i 100 miliardi di yuan nel 2022.

Fu Linghui, portavoce del National Bureau of Statistics, afferma: "La Cina ha sviluppato attivamente l'e-commerce transfrontaliero e altre nuove forme di commercio estero per promuovere una crescita sostenuta di quest'ultimo".

Secondo il funzionario, nonostante l'ambiente internazionale appaia complesso e incerto, la forte resilienza e il grande potenziale della Cina nel commercio estero rimarranno inalterati e il commercio estero del Paese dovrebbe mantenere uno sviluppo stabile. (XINHUA)