Cina: cresce e-commerce transfrontaliero (3)

(XINHUA) - HEFEI, 25 APR - "Nel mese di gennaio, gli ordini di esportazione del nostro parco hanno superato quota 480.000, in aumento di oltre 40 volte rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, segnando un inizio brillante", afferma Wang Weidong, direttore dell'Anhui (Shushan) Cross-border E-commerce Industrial Park di Hefei, una delle zone pilota.

Con la pandemia che pone nuove sfide come l'aumento dei costi delle materie prime e le interruzioni della logistica internazionale, i governi locali in Cina stanno mettendo in atto misure attive per far fronte alle difficoltà del commercio elettronico transfrontaliero.

Tali misure includono, tra le altre, sovvenzioni per i trasporti, lo snellimento delle procedure di sdoganamento delle esportazioni e un meccanismo di suddivisione per utilizzare appieno la capacità logistica.

L'ambiente politico favorevole al commercio elettronico transfrontaliero ha portato a un continuo aumento del numero di aziende attive in tale campo. Finora infatti, la Cina ha visto la creazione di più di 30.000 imprese legate al commercio elettronico transfrontaliero, con il volume che aumenta ogni anno. (SEGUE)