Cina: cresce e-commerce transfrontaliero (2)

L'e-commerce transfrontaliero infatti, caratterizzato da marketing online, transazioni online e pagamenti 'contactless', ha visto un'esplosione in Cina negli ultimi anni, in particolare nell'ultimo biennio, quando la pandemia ha impedito i viaggi d'affari e i contatti in presenza.

I dati della General Administration of Customs (Gac) hanno mostrato che nel primo trimestre di quest'anno le importazioni e le esportazioni del commercio elettronico transfrontaliero della Cina sono cresciute dello 0,5% su base annua arrivando a 434,5 miliardi di yuan (circa 66,57 miliardi di dollari), con l'export in aumento del 2,6% a quota 310,4 miliardi di yuan.

Di recente il portavoce della Gac, Li Kuiwen ha affermato in conferenza stampa che: "Negli ultimi anni, in qualità di nuova forma di commercio estero, il commercio elettronico transfrontaliero ha mostrato una forte vitalità di sviluppo".

All'inizio di quest'anno, il Consiglio di Stato cinese ha rilasciato una dichiarazione che approva l'istituzione di ulteriori zone pilota per l'e-commerce transfrontaliero in 27 città e regioni.

Questo porta il totale delle zone pilota a 132, le quali interessano quasi tutte le suddivisioni a livello provinciale in Cina, dai centri industriali costieri come il Jiangsu, lo Zhejiang e il Guangdong alle aree interne.

In tali zone pilota, i governi locali forniscono una varietà di servizi commerciali che vanno dalla logistica al pagamento, passando per gli aspetti legali, fiscali e di sdoganamento al fine di agevolare le imprese di e-commerce transfrontaliero.

