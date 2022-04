Cina attinge ulteriormente dal potenziale di consumo

(XINHUA) - PECHINO, 25 APR - La Cina ha svelato oggi le linee guida per attingere ulteriormente dal suo potenziale di consumo, con misure dettagliate per affrontare i rallentamenti a breve termine e aumentarne la dinamicità a lungo termine.

Secondo le linee guida diramate dall'Ufficio Generale del Consiglio di Stato, il Paese prevede di realizzare un lotto di magazzini nella periferia delle città di grandi e medie dimensioni per garantire la fornitura di beni di prima necessità in caso di emergenze.

Le linee guida dettagliano inoltre ulteriori misure per far fronte all'impatto del Covid-19 e stimolare la ripresa dei consumi. (XINHUA)