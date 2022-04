Cina: Astrazeneca crede in sviluppo a lungo termine

(XINHUA) - BO'AO, 25 APR - Ottimista sulle prospettive a lungo termine del mercato cinese, il colosso biofarmaceutico britannico AstraZeneca è impegnato nel Paese asiatico nonostante la persistente pandemia di Covid-19 e la fragile ripresa economica globale pesino sul business.

"Come azienda biofarmaceutica leader a livello mondiale, diamo importanza alla cooperazione e all'innovazione", ha spiegato Leon Wang, vice presidente esecutivo internazionale e presidente per le operazioni in Cina della società, aggiungendo che la Cina ha lanciato una serie di politiche di apertura e alimentato abbondanti elementi motori di crescita emergenti.

"In futuro, AstraZeneca attingerà ulteriormente dal mercato cinese e ottimizzerà la struttura della sua rete globale di Ricerca e Sviluppo (R&S) nel Paese", ha affermato quest'ultimo ai microfoni di Xinhua in un'intervista esclusiva concessa nel corso dell'appena conclusa conferenza annuale del 2022 del Boao Forum for Asia.

Entrata nel mercato cinese nel 1993, l'azienda ha stabilito un centro di R&S, un centro logistico e diverse basi di produzione nella nazione, con un investimento totale di oltre 1 miliardo di dollari.

Nel 2021, il volume delle vendite di AstraZeneca in Cina ha raggiunto 6,01 miliardi di dollari, ha spiegato Wang, notando che la Cina è diventata il secondo mercato più grande per la società a livello mondiale. (SEGUE)