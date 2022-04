Cina: Astrazeneca crede in sviluppo a lungo termine (3)

(XINHUA) - BO'AO, 25 APR - Nell'affrontare i venti contrari dati dalla devastante pandemia di Covid-19, Wang ritiene che colmare le carenze vaccinali sia fondamentale, aggiungendo che la Cina è sempre stata un partner affidabile nel fornire vaccini al maggior numero possibile di Paesi.

Anche l'esperienza della Cina nel coordinare il controllo della pandemia e lo sviluppo economico è stimolante, ha detto il vice presidente, aggiungendo che il Paese è tra le poche grandi economie in grado di mantenere una crescita positiva, fungendo da stabilizzatore per la ripresa economica globale.

"La cooperazione e l'innovazione ora sono più necessarie che mai per resistere alle sfide poste dalla pandemia all'economia mondiale", ha detto Wang.

Quest'ultimo ha asserito: "Dobbiamo lavorare insieme per creare un futuro più sano e sostenibile per le persone in tutto il mondo". (XINHUA)