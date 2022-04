Cina: Astrazeneca crede in sviluppo a lungo termine (2)

(XINHUA) - BO'AO, 25 APR - L'alto funzionario della farmaceutica ha poi affermato che i continui sforzi della Cina nell'apertura, come la legge sugli investimenti esteri in vigore dall'inizio del 2020 e gli impegni di miglioramento dei servizi per gli investitori stranieri, hanno rafforzato la fiducia di AstraZeneca nell'aumentare la presenza nel Paese.

"Negli ultimi anni, la Cina ha fatto progressi significativi nello sviluppo dell'economia digitale, che è anche una delle aree in cui stiamo cercando punti favorevoli", ha detto Wang aggiungendo che "le tecnologie digitali come il 5G, i big data e l'intelligenza artificiale possono ovviamente migliorare la qualità dei servizi di assistenza medica" e che la società sta esplorando la costruzione di 'Internet Hospital' in Cina.

Al forum, AstraZeneca ha sottoscritto una serie di progetti di investimento e cooperazione con vari governi locali cinesi, dimostrando la sua determinazione nel "costruire un ecosistema di innovazione sanitaria aperto e collaborativo". (SEGUE)