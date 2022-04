Spazio: Cina, 4° fase programma esplorazione lunare

(XINHUA) - PECHINO, 24 APR - La Cina inizierà quest'anno lo sviluppo ingegneristico della quarta fase del suo programma di esplorazione lunare; lo ha fatto sapere oggi Wu Yanhua, vice direttore della China National Space Administration (Cnsa).

Quest'ultimo ha affermato infatti, nel corso di una cerimonia di presentazione online dell'appuntamento del 2022 della Giornata dello Spazio cinese, che le sonde lunari Chang'e-6, Chang'e-7 e Chang'e-8 saranno lanciate successivamente e che il Paese si impegnerà per progredire nelle tecnologie chiave e costruire una stazione internazionale di ricerca lunare.

L'alto funzionario ha poi spiegato che Chang'e-6 preleverà campioni dal lato più lontano della Luna. La Cnsa inoltre sta programmando la creazione di una costellazione di satelliti intorno alla Luna volti a fornire servizi di comunicazione e navigazione.

L'obiettivo principale della quarta fase è quello di effettuare l'esplorazione scientifica sul polo sud lunare e predisporre una tipologia fondamentale di stazione per la ricerca scientifica lunare. La quarta fase sarà espletata in ulteriori tre passaggi, con le sonde Chang'e-6, Chang'e-7 e Chang'e-8 che saranno lanciate prima del 2030. (XINHUA)