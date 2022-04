Shanghai al lavoro per migliore efficienza logistica

(XINHUA) - SHANGHAI, 24 APR - Nel quadro delle sfide causate dalla ricomparsa del Covid-19, Shanghai ha lavorato per migliorare l'efficienza logistica e continuare a svolgere il suo ruolo di snodo per le spedizioni internazionali.

Al fine di garantire un flusso di carico regolare sono state messe in atto una serie di misure. Ad esempio, la municipalità ha promosso il trasporto 'contactless' di merci sfuse, lanciando nel contempo servizi per consentire a più imprese di trasferire i container via mare anziché su strada, per far fronte al rallentamento del trasporto stradale.

Yuan Hao, vice direttore generale della Cosco Shipping Lines (Shanghai) Co., Ltd., ha spiegato che dalla fine di marzo più di 120 navi della compagnia hanno attraccato al porto di Shanghai per il carico e lo scarico di merci.

Secondo le statistiche diramate il 22 aprile dalla città, a marzo è stato completato presso il porto cittadino il trasferimento per via marittima di container per 2,12 milioni di unità equivalenti a 20 piedi (Teu), in aumento del 17,1% rispetto alla mensilità precedente. (SEGUE)