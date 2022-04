In Cina aumenta volume brevetti d'invenzione

(XINHUA) - PECHINO, 24 APR - Nel corso degli ultimi cinque anni, la Cina ha autorizzato più di 2,53 milioni di brevetti d'invenzione, con un tasso di crescita medio annuo del 13,4%, come reso noto oggi dalla China National Intellectual Property Administration, il massimo regolatore della proprietà intellettuale del Paese.

Stando a quanto affermato in conferenza stampa da Shen Changyu, a capo dell'ente, nello stesso periodo sono stati registrati più di 27,7 milioni di marchi commerciali, con un aumento medio annuo del 29%.

Quest'ultimo ha spiegato che, nel 2021, il Paese ha autorizzato 696.000 brevetti d'invenzione, con il possesso medio di brevetti d'invenzione di alto valore che ha raggiunto la proporzione di 7,5 per 10.000 persone, quasi il doppio rispetto alla fine del 2017. (SEGUE)