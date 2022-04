In Cina aumenta volume brevetti d'invenzione (2)

(XINHUA) - PECHINO, 24 APR - Shen ha aggiunto che la Cina ha assistito inoltre a miglioramenti significativi nell'efficienza dell'uso dei diritti di proprietà intellettuale (Dpi). Il valore aggiunto delle industrie ad alta intensità di brevetti ha toccato quota 12.130 miliardi di yuan (circa 1.880 miliardi di dollari), in aumento del 5,8% rispetto all'anno precedente, pari all'11,97% del Pil nazionale.

Il piano quindicennale della nazione orientale (2021-2035) per lo sviluppo dei Dpi ha fissato un obiettivo chiaro: il valore aggiunto delle industrie ad alta intensità di brevetti dovrebbe rappresentare il 13% del Pil entro il 2025.

La Cina si è impegnata a promuovere lo sviluppo ordinato della cooperazione e della competizione internazionale per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale. Shen ha affermato che nel 2021, le aziende cinesi hanno depositato 8.596 domande di brevetto nei Paesi lungo la Belt and Road, un aumento del 29,4% rispetto all'anno precedente, mentre questi Paesi hanno richiesto a loro volta 25.000 brevetti di invenzione in Cina. (XINHUA)