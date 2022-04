Covid: Shanghai rafforza capacità cura casi gravi

(XINHUA) - SHANGHAI, 24 APR - Shanghai ha ulteriormente rafforzato la sua capacità di trattamento per i pazienti Covid-19 gravi al fine di ridurre il tasso di mortalità di questo round epidemico. Lo ha reso noto oggi la commissione sanitaria municipale.

Quest'ultima ha precisato in conferenza stampa che sono state inviate presso le otto strutture ospedaliere designate un totale di nove equipe mediche per il trattamento dei casi gravi, composte da oltre 360 esperti con ampie competenze per quanto concerne la terapia intensiva.

Nel corso di questa nuova ondata epidemica, Shanghai ha registrato 87 decessi legati al Covid-19. La più anziana tra le vittime aveva 101 anni mentre l'età media complessiva è pari a 81,1 anni.

Tutti i deceduti, ha precisato la commissione, presentavano gravi condizioni di salute preesistenti, quali tumori maligni e patologie cardiovascolari.

Quasi il 30% di tutti i casi gravi ha un'età superiore ai 70 anni mentre oltre il 60% di essi è affetto da patologie preesistenti. (SEGUE)