Covid: Pechino, 16 casi confermati e 5 asintomatici

(XINHUA) - PECHINO, 24 APR - Pechino ha segnalato 16 casi confermati di Covid-19 e cinque asintomatici tra le 16 di ieri (ora locale) e la stessa ora di oggi, come fa sapere il centro municipale per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Pang Xinghuo, vice capo di quest'ultimo, ha spiegato che da venerdì sono state registrate in tutto 41 infezioni che vedono il coinvolgimento di cinque distretti.

Le indagini epidemiologiche preliminari indicano che il virus si è diffuso per una settimana, con più generazioni di casi comparsi in un breve periodo di tempo, ha precisato il funzionario, aggiungendo che quasi un quarto dei 41 casi sono di età pari o superiore ai 60 anni e che metà di questi risultano non vaccinati.

Intanto, un quartiere nel distretto Chaoyang della città è stato classificato come zona ad alto rischio e un altro come zona a medio rischio.

Yang Beibei, vice capo del distretto di Chaoyang, ha affermato che sono stati identificati 1.230 contatti diretti e 14 aree del distretto sono state poste sotto gestione chiusa. A partire da domani, in tutto il distretto saranno eseguiti tamponi molecolari.

Quest'ultimo ha infine aggiunto che il distretto ha sospeso tutte le sessioni di formazione e le attività di gruppo in presenza nei vari istituti di formazione off-campus. (XINHUA)