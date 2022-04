Covid: 1.566 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 24 APR - Ieri in Cina continentale sono stati segnalati 1.566 nuovi casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale, di cui 1.401 a Shanghai. Lo ha fatto sapere oggi la Commissione Sanitaria Nazionale nel suo bollettino.

Oltre a Shanghai, altre 16 suddivisioni a livello provinciale della Cina continentale hanno assistito all'insorgere di nuovi casi locali, tra cui la provincia nordorientale del Jilin con 60 contagi, l'Heilongjiang con 26 e Pechino con 22.

Shanghai ha inoltre riferito di 19.657 asintomatici a trasmissione locale sui 20.230 di nuova identificazione rilevati in totale nella Cina continentale.

A seguito della guarigione di 2.672 ricoverati, rilevata ieri, negli ospedali del Paese restano degenti per ricevere le adeguate terapie 29.531 casi Covid confermati.

La giornata di ieri ha visto ulteriori 39 nuovi decessi dovuti al virus, tutti a Shanghai, portando il totale delle vittime a quota 4.725. (XINHUA)