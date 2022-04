Cina:multinazionali mirano a nuovi settori nel Paese

(XINHUA) - HAIKOU, 24 APR - Osservando la sempre maggiore espansione di nuovi settori in Cina, i rappresentanti di alcune società multinazionali hanno fatto luce sui loro nuovi progetti di investimento e sulle attività nel Paese in occasione della conferenza annuale 2022 del Boao Forum for Asia, che si è concluso venerdì nella provincia meridionale cinese di Hainan.

Secondo Qian Kun, vice presidente senior di Qualcomm, i fondamenti dello sviluppo di alta qualità della Cina e il miglioramento economico a lungo termine non cambieranno, fornendo maggiori opportunità di sviluppo a Qualcomm e ai suoi partner e consentendo loro di guardare avanti verso una crescita futura nel Paese.

Un rapporto pubblicato nell'ambito del forum, spiega che la Cina ha fatto da apripista nel contenere efficacemente l'epidemia di Covid-19 e nel riprendere pienamente le attività e la produzione con catene industriali e di approvvigionamento che operano costantemente e con alcune linee di produzione in uscita che hanno fatto ritorno in Cina. Le nuove forme di business, rappresentate dall'economia digitale, sono in piena espansione nella nazione dove tale settore è attualmente il secondo più grande al mondo nonché quello dalla crescita più rapida a livello globale. (SEGUE)