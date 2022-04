Cina:multinazionali mirano a nuovi settori nel Paese

(XINHUA) - HAIKOU, 24 APR - Osservando la sempre maggiore espansione di nuovi settori in Cina, i rappresentanti di alcune società multinazionali hanno fatto luce sui loro nuovi progetti di investimento e sulle attività nel Paese in occasione della conferenza annuale 2022 del Boao Forum for Asia, che si è concluso venerdì nella provincia meridionale cinese di Hainan.

Secondo Qian Kun, vice presidente senior di Qualcomm, i fondamenti dello sviluppo di alta qualità della Cina e il miglioramento economico a lungo termine non cambieranno, fornendo maggiori opportunità di sviluppo a Qualcomm e ai suoi partner e consentendo loro di guardare avanti verso una crescita futura nel Paese.

Un rapporto pubblicato nell'ambito del forum, spiega che la Cina ha fatto da apripista nel contenere efficacemente l'epidemia di Covid-19 e nel riprendere pienamente le attività e la produzione con catene industriali e di approvvigionamento che operano costantemente e con alcune linee di produzione in uscita che hanno fatto ritorno in Cina. Le nuove forme di business, rappresentate dall'economia digitale, sono in piena espansione nella nazione dove tale settore è attualmente il secondo più grande al mondo nonché quello dalla crescita più rapida a livello globale.

Nel 2021, gli investimenti diretti esteri nel Paese hanno raggiunto il record di 173,5 miliardi di dollari, rispetto ai 111,7 miliardi di dollari del 2012.

"La Cina è diventata uno dei più grandi mercati e basi di innovazione di Qualcomm a livello globale", ha detto Qian, aggiungendo che l'economia digitale cinese ha raggiunto una rapida crescita, rappresentata da 5G, intelligenza artificiale, Internet delle cose e realtà virtuale/aumentata. Qualcomm continuerà a integrarsi con l'industria cinese per creare con essa un nuovo modello di economia digitale.

Hannah Qiu, Ceo di PayPal per la Cina, ha detto invece che il colosso dei pagamenti online opera nel Paese da più di un anno e la sua attività principale è quella di aiutare le imprese cinesi a vendere meglio i propri prodotti ai mercati esteri.

Quest'ultima ha proseguito: "Abbiamo tratto beneficio dell'apertura della Cina. Riteniamo che il più alto livello di apertura del Paese ci aiuterà a ottenere una maggiore quota del suo mercato e a svolgere un ruolo più significativo nei pagamenti transfrontalieri e nella comunicazione tra il mercato dei capitali della Cina e quelli esteri".

Ottimista in merito alle prospettive di sviluppo del settore sanitario cinese, anche AstraZeneca ha stabilito un progetto di 'Internet hospital' nel porto di libero scambio di Hainan. Al momento sono 100.000 i medici, registrati alla piattaforma della società, al servizio di milioni di pazienti.

Leif Johansson, presidente di AstraZeneca, ha detto che dopo l'epidemia, l'azienda continuerà a sostenere il concetto di innovazione, ad aumentare in maniera continua gli investimenti in Cina e ad approfondire la cooperazione con le imprese locali.

Anche l'azienda chimica Sabic ha riscontrato opportunità di business negli obiettivi di sviluppo verde della Cina.

Yousef Abdullah Al-Benyan, vice presidente e amministratore delegato di quest'ultima, ha detto che sullo sfondo della strategia di neutralità carbonica dell'azienda e degli obiettivi di picco delle emissioni e neutralità carbonica della Cina, Sabic continuerà a portare avanti la sua cooperazione per quanto riguarda gli investimenti nel Paese orientale. (XINHUA)