Cina:multinazionali mirano a nuovi settori nel Paese (3)

(XINHUA) - HAIKOU, 24 APR - Leif Johansson, presidente di AstraZeneca, ha detto che dopo l'epidemia, l'azienda continuerà a sostenere il concetto di innovazione, ad aumentare in maniera continua gli investimenti in Cina e ad approfondire la cooperazione con le imprese locali.

Anche l'azienda chimica Sabic ha riscontrato opportunità di business negli obiettivi di sviluppo verde della Cina.

Yousef Abdullah Al-Benyan, vice presidente e amministratore delegato di quest'ultima, ha detto che sullo sfondo della strategia di neutralità carbonica dell'azienda e degli obiettivi di picco delle emissioni e neutralità carbonica della Cina, Sabic continuerà a portare avanti la sua cooperazione per quanto riguarda gli investimenti nel Paese orientale. (XINHUA)