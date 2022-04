Cina:multinazionali mirano a nuovi settori nel Paese (2)

(XINHUA) - HAIKOU, 24 APR - Nel 2021, gli investimenti diretti esteri nel Paese hanno raggiunto il record di 173,5 miliardi di dollari, rispetto ai 111,7 miliardi di dollari del 2012.

"La Cina è diventata uno dei più grandi mercati e basi di innovazione di Qualcomm a livello globale", ha detto Qian, aggiungendo che l'economia digitale cinese ha raggiunto una rapida crescita, rappresentata da 5G, intelligenza artificiale, Internet delle cose e realtà virtuale/aumentata. Qualcomm continuerà a integrarsi con l'industria cinese per creare con essa un nuovo modello di economia digitale.

Hannah Qiu, Ceo di PayPal per la Cina, ha detto invece che il colosso dei pagamenti online opera nel Paese da più di un anno e la sua attività principale è quella di aiutare le imprese cinesi a vendere meglio i propri prodotti ai mercati esteri.

Quest'ultima ha proseguito: "Abbiamo tratto beneficio dell'apertura della Cina. Riteniamo che il più alto livello di apertura del Paese ci aiuterà a ottenere una maggiore quota del suo mercato e a svolgere un ruolo più significativo nei pagamenti transfrontalieri e nella comunicazione tra il mercato dei capitali della Cina e quelli esteri".

Ottimista in merito alle prospettive di sviluppo del settore sanitario cinese, anche AstraZeneca ha stabilito un progetto di 'Internet hospital' nel porto di libero scambio di Hainan. Al momento sono 100.000 i medici, registrati alla piattaforma della società, al servizio di milioni di pazienti. (SEGUE)